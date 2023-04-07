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Три самолета не смогли приземлиться во Владивостоке из-за тумана

Три самолета не смогли приземлиться во Владивостоке из-за тумана

Плотный туман окутал Владивосток, из-за этого три самолёта не смогли приземлиться. Как пишет Telegram-канал Amur Mash, рейсы из Екатеринбурга, Иркутска и Новосибирска долго кружили над аэропортом Кневичи, но разрешение на посадку так и не получили.

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