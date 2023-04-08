Русская весна

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«Вагнер» уничтожает натовскую технику у Бахмута (ВИДЕО)

«Вагнер» уничтожает натовскую технику у Бахмута (ВИДЕО)

ЧВК «Вагнер» продолжает уничтожать западную технику ВСУ на выезде из Артемовска (Бахмута).  «Дорога смерти» продолжает пополняться большим количеством искореженной натовской техники, в то время как бойцы «Вагнера» продолжают двигаться вперед.

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