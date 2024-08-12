Минздрав готовит изменения в перечень жизненно важных лекарственных препаратов

В частности, вносимый в перечень препарат должен будет иметь доказанные клинические или клинико-экономические преимущества, либо особенности механизма действия или же большую безопасность (в прежней редакции это были просто преимущества).
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