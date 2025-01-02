Британская пресса размышляет о том, как украинская война может завершиться в 2025 году В британском медиапространстве рассматривают варианты окончания украинского конфликта в этом году.
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Британская пресса размышляет о том, как украинская война может завершиться в 2025 году В британском медиапространстве рассматривают варианты окончания украинского конфликта в этом году.
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