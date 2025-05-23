☝️ЕГЭ-2025 стартовал в Волгоградской области Основной период продлится с 23 мая по 4 июля. Для проведения экзаменов открыто 74 пункта по всей области.
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☝️ЕГЭ-2025 стартовал в Волгоградской области Основной период продлится с 23 мая по 4 июля. Для проведения экзаменов открыто 74 пункта по всей области.