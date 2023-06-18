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Воздушная тревога объявлена в пяти регионах Украины

Воздушная тревога объявлена в пяти регионах Украины

Известия/Кристина Кормилицына В пяти регионах Украины ночью 19 июня объявлена воздушная тревога: в Сумской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях, а также на территории подконтрольной режиму Зеленского части Запорожской области.

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