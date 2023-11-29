Простой рецепт запеченной камбалы для похудения

Сама Елизавета II питала страсть к этому блюду. Это простой рецепт для запеченой камбалы с цукини: Ингредиенты: — 2 камбалы (очищенные и почищенные) — 2 цукини (нарезанные) — 1 лимон (нарезанный в кружочки) — 3 зубчика чеснока (измельченные) — Свежий розмарин и тимьян — 2 ст.