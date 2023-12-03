В Новосибирске объявили розыгрыш призов за оригинальные фото с новогодними игрушками

Задача новосибирцев – поймать на улице или в метро ростовую куклу и сделать креативное фото.В Новосибирске объявлен розыгрыш подарков за лучшие фотографии с новогодними игрушками в метро и на улицах города.
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