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Царьград

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В Новосибирске объявили розыгрыш призов за оригинальные фото с новогодними игрушками

В Новосибирске объявили розыгрыш призов за оригинальные фото с новогодними игрушками

Задача новосибирцев – поймать на улице или в метро ростовую куклу и сделать креативное фото.В Новосибирске объявлен розыгрыш подарков за лучшие фотографии с новогодними игрушками в метро и на улицах города.

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