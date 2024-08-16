«Могут ударить по Москве и Петербургу»: раскрыта угроза поступивших Украине F-16 — новости СВО на утро 17 августа

В районах Анастасьевки и Каучука Курской области уничтожены мобильные группы ВСУ. «Могут ударить по Москве и Петербургу»: стал известен радиус поражения F-16 Российское оборонное ведомство пристально наблюдает за ситуацией вокруг поставленных ВСУ со стороны США истребителей F-16.