Астрономы отыскали объект, который может быть Планетой Х. OF201 появляется раз в 25 тысяч лет

Астрономы обнаружили новый объект под названием 2017 OF201, который вращается за пределами орбиты Нептуна и может стать ключом к разгадке многолетнего спора о существовании так называемой Планеты 9 или Планеты Х.
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