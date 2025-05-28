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Астрономы отыскали объект, который может быть Планетой Х. OF201 появляется раз в 25 тысяч лет

Астрономы отыскали объект, который может быть Планетой Х. OF201 появляется раз в 25 тысяч лет

Астрономы обнаружили новый объект под названием 2017 OF201, который вращается за пределами орбиты Нептуна и может стать ключом к разгадке многолетнего спора о существовании так называемой Планеты 9 или Планеты Х.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
никак эта  планетка  не влияет на Солнечную систему.
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