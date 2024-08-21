Без родственичков: В СПЧ поддержали инициативу о запрете мигрантам привозить семьи в Россию Ирэн ОрлонскаяСовет по правам человека при президенте России (СПЧ) одобрил предложение депутатов ЛДПР о запрете трудовым мигрантам ввозить свои семьи в страну.