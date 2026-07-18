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Драка из-за первой красавицы курса и обиды из-за супа: как Олег Табаков и Валентин Гафт дружили больше 60 лет

Драка из-за первой красавицы курса и обиды из-за супа: как Олег Табаков и Валентин Гафт дружили больше 60 лет

Отношения Валентина Гафта и Олега Табакова растянулись более чем на шесть десятилетий. В этой долгой истории было всё: от юношеского соперничества, драки из-за первой красавицы курса до многомесячного молчания после курьезных обид у тарелки супа.

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