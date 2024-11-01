В Братске за 2024 год появилось 17 игровых и 5 спортплощадок по наказам жителей

В Братске завершаются масштабные работы по благоустройству, выполненные по наказам избирателей. В каждом районе города появились новые детские и спортивные площадки, отремонтированы тротуары и лестничные марши, а также установлены ограждения и лавочки.
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