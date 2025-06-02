Выборы президента Польши закончились

Несмотря на то, что экзитполы давали победу мэру Варшавы Рафалу Тшасковски, представляющего либерально-центристскую партию «Гражданская платформа», но победил с минимальным отрывом ультраправый консерватор Кароль Навроцкий.
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