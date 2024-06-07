Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Путин нашел общий язык с американской элитой. США уйдут из Европы уже этой осенью

Путин нашел общий язык с американской элитой. США уйдут из Европы уже этой осенью

Президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал правящую американскую элиту о том, что концентрация её внимания на внешнем контуре и недостаточное внимание к проблемам внутри страны, обернётся для США острым политическим кризисом, масштаб которого больше не позволит Штатам играть роль гегемона на мировой арене.

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