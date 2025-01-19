Мошенники обманули советского разведчика Лазовика на 1 млн рублей

Мужчине 92 года. Он выбросил накопления в окно якобы доверенному лицу после звонка злоумышленников. Для обмана пенсионера они использовали технологию дипфейкСоветский разведчик выбросил из окна крупную сумму.
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