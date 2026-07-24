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Царьград

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Минсельхоз РФ установил нулевые пошлины на экспорт зерна с 29 июля

Минсельхоз РФ установил нулевые пошлины на экспорт зерна с 29 июля

Минсельхоз РФ изменил ставки пошлин на экспорт зерновых с 29 июля. Пошлины на пшеницу и ячмень останутся нулевыми, на кукурузу – 232,6 рубля за тонну.

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