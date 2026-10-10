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Willem Dafoe says 'Tenzing' tested his physical limits

"Aquaman" and "Nosferatu" alum Willem Dafoe says team work -- on and off the screen -- was integral to his mountain-climbing film, "Tenzing.

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