Застой в лимфатической системе: 16 симптомов

Лимфатическая система изучена не до конца, но без нее никак. В организме человека лимфы в два раза больше, чем крови! Это целая сеть тканей и органов, которые очищают тело от токсинов, мусора и других веществ, не приносящих пользу.
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