В Евпатории, Черноморском и Сакском районах провели масштабные антитеррористические учения. В тренировках принимали участие подразделения «Барс-Крым»Мероприятия были направлены на предотвращение проникновения диверсионных групп на территорию Крыма.
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