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Чаплин: приобретённое в браке жильё можно продать с согласия супруга

Чаплин: приобретённое в браке жильё можно продать с согласия супруга

Для сделки по приобретенному в браке жилью потребуется согласие супруга, заявил депутат фракции «Единая Россия» Никита Чаплин.

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