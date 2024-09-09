Военнослужащий с позывным «Армян» уничтожил в Курской области БМП ВСУ канистрой с бензином

Это был смелый поступок, поскольку украинские военные находились где-то рядом Российский военный в Курской области в ходе боев за село Малая Локня уничтожил БМП украинской армии канистрой бензина, рассказали РИА Новости бойцы 44-го армейского корпуса ВС РФ.
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