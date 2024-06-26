Машина легла набок: жуткое ДТП привело к затору во Владивостоке

Прямо сейчас во Владивостоке на Проспекте 100-летия, рядом с выездом из города, образовался затор. Машины еле двигаются, а виной всему - серьезное ДТП, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал «АВТОГАРАНТ».
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