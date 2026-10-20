Если соглашение состоится, общая стоимость двух контрактов достигнет $90 млрд Оператор дата-центров Nscale ведёт переговоры с Anthropic о предоставлении вычислительных мощностей на сумму около $45 млрд.
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