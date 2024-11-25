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Сенатор Лэнкфорд опроверг возможность утверждения сразу всех кандидатур Трампа

Сенатор Лэнкфорд опроверг возможность утверждения сразу всех кандидатур Трампа

Сенатор Джеймс Лэнкфорд опроверг возможность утверждения законодателями сразу всех кандидатур, предложенных избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом на различные посты в будущей американской администрации.

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