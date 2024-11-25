Сенатор Лэнкфорд опроверг возможность утверждения сразу всех кандидатур Трампа

Сенатор Джеймс Лэнкфорд опроверг возможность утверждения законодателями сразу всех кандидатур, предложенных избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом на различные посты в будущей американской администрации.
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