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Депутат Челябинской Думы Паутов стал фигурантом очередного уголовного дела

Депутат Челябинской Думы Паутов стал фигурантом очередного уголовного дела

Депутат Челябинской городской Думы Виталий Паутов стал фигурантом очередного уголовного дела. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этот раз речь идет о посредничестве в передачи взятки в крупном размере.

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