БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сближение России и КНДР идет в трех направлениях

Сближение России и КНДР идет в трех направлениях

@ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета Отношения Москвы и Пхеньяна, и ранее весьма крепкие, на наших глазах выходят на новую высоту.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
....&quot;Однако разговоры об оси все-таки выглядят преждевременными. Позиции Москвы, Пхеньяна и Пекина действительно сближаются. Каждый из участников двух проамериканских треугольников действительно является врагом и России, и КНДР, и Китая. Однако все-таки о трехсторонней оси говорить не стоит&quot;.... Да, если вспомнить как Горбачёв предал Кубу, ГДР и много кого ещё, то естественно 100% гарантий поддержки для КНДР при нынешней нашей власти ждать не стоит.
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