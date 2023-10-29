Сближение России и КНДР идет в трех направлениях

Алексей Сафронов

...."Однако разговоры об оси все-таки выглядят преждевременными. Позиции Москвы, Пхеньяна и Пекина действительно сближаются. Каждый из участников двух проамериканских треугольников действительно является врагом и России, и КНДР, и Китая. Однако все-таки о трехсторонней оси говорить не стоит".... Да, если вспомнить как Горбачёв предал Кубу, ГДР и много кого ещё, то естественно 100% гарантий поддержки для КНДР при нынешней нашей власти ждать не стоит.