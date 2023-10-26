smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 530 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    Пиндосы со своими шавками из ЦИПСО сначала спровоцировали беспорядки в Дагестане, а затем осудили наши власти. В удив...США раскритиковал...
  • Михаил Еграшин
    Не верно мыслите. Собакам скормить, но не добивать. У нас пока эвтаназии нет.Британский диплом...
  • Михаил Еграшин
    Дык, спасать хлопцев нужно. Америка хорошо в Афганистане "сельское хозяйство" подняла. Пора его плоды "друзьям" начат...У бойцов ВСУ проб...

Полиция США назвала имя возможного стрелка, убившего 22 человека

Полиция США назвала имя возможного стрелка, убившего 22 человека

Правоохранительные органы в городе Льюистон, США, установили личность подозреваемого в массовой стрельбе, которая унесла не менее 22 жизней, 26 октября об этом сообщила местная полиция в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх