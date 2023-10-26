Полиция США назвала имя возможного стрелка, убившего 22 человека

Правоохранительные органы в городе Льюистон, США, установили личность подозреваемого в массовой стрельбе, которая унесла не менее 22 жизней, 26 октября об этом сообщила местная полиция в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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