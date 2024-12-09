Пушков: Трамп в силах повлиять на политику США по Украине

Сенатор отметил обеспокоенность некоторых американских ведомств заявлениями избранного президента.Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своём ТГ-канале прокомментировал заявления Дональда Трампа.
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