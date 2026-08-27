www.globallookpress.com/Luis Barron/Keystone Press Agency Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что благополучие Евросоюза раньше опиралось на российские энергоресурсы, экспорт в Китай и технологическое доминирование Запада.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии