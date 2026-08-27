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Фон дер Ляйен признала, что ЕС утратил ключевые преимущества в экономике

Фон дер Ляйен признала, что ЕС утратил ключевые преимущества в экономике

www.globallookpress.com/Luis Barron/Keystone Press Agency Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что благополучие Евросоюза раньше опиралось на российские энергоресурсы, экспорт в Китай и технологическое доминирование Запада.

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