Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 112 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Перин
    Не значит, а так и есть. Развели полицаев, а нужно было СОВЕТСКУЮ милицию восстанавливать. Я вот не помню, чтоб у нас...Восьмиклассник-зд...
  • Алекс Сэм
    ХЗ, что-то вверху за договорняки были, но почему-то мы ,то есть Россия не пытались решить вопрос с хохлами когда они ...Не мытьём, так ка...
  • Дмитрий Иванов
    Никита Сергеевич Хрущёв постаралсяСталинград в окре...

Сталинград в окрестностях Волгограда

Сталинград в окрестностях Волгограда

Борис Волгин Президент Владимир Путин своим Указом переименовал волгоградский аэропорт Гумрак в Сталинград, чтобы увековечить память о победе в Великой Отечественной войне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
И
Искандер
Откуда ей знать, что оборона Царицына заслуга Сталина? Дура...
Ответить
1 час.
ДМ
Денис Милюков
Помолчали бы либерастня! Если бы не Сталин, лизали бы вы сапоги гитлеровским воякам, если бы вообще родились!
Ответить
1 час.
Дмитрий Иванов
Никита Сергеевич Хрущёв постарался
Ответить
19 мин.
наверх