Борис Волгин Президент Владимир Путин своим Указом переименовал волгоградский аэропорт Гумрак в Сталинград, чтобы увековечить память о победе в Великой Отечественной войне.
Сталинград в окрестностях Волгограда
Комментарии
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И
Искандер
Откуда ей знать, что оборона Царицына заслуга Сталина? Дура...
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1 час.
ДМ
Денис Милюков
Помолчали бы либерастня! Если бы не Сталин, лизали бы вы сапоги гитлеровским воякам, если бы вообще родились!
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1 час.
Дмитрий Иванов
Никита Сергеевич Хрущёв постарался
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19 мин.
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