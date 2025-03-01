Торжественный момент награждения 🥁 Все фото вы найдёте в нашей группе в ВКонтакте 📸 https://vk.com/album-190468028_306454840.
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Торжественный момент награждения 🥁 Все фото вы найдёте в нашей группе в ВКонтакте 📸 https://vk.com/album-190468028_306454840.