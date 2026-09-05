В Ялте оштрафовали водителей, парковавшихся на пешеходном переходе вблизи школы

Ваш браузер не поддерживает видео. Правоохранители выявили факты грубого нарушения правил дорожного движения в соцсетях — автомобили останавливались прямо на пешеходном переходе и рядом с ним, создавая угрозу для детей, сообщили в МВД Крыма.