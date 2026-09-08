Как казачата веселились: детская программа фестиваля «Казачья станица Москва»

В субботу, 12 сентября, музей-заповедник «Коломенское» превратится в огромное казачье поселение. Более тысячи участников из сорока регионов России съедутся в Москву, чтобы продемонстрировать самобытную культуру, традиции и быт казачества.
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