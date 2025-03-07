Психолог Бородина: ошибка наносит сильный удар по самооценке перфекциониста

Перфекционизм в разной мере проявляется во многих людях. Бесконечное стремление к идеалу, которого невозможно достичь, способно вызвать множество проблем в разных сферах жизни человека, рассказала "Газете.
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