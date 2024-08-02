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Крымское информационное агентство

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Директор фирмы присвоил 26 млн рублей, выделенных на строительство очистных сооружений в Черноморском районе

Директор фирмы присвоил 26 млн рублей, выделенных на строительство очистных сооружений в Черноморском районе

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым совместно с коллегами из регионального управления ФСБ остановили незаконные действия директора одного из коммерческих предприятий, который присвоил бюджетные средства, выделенные на строительство очистных сооружений в Черноморском районе в рамках Федеральной целевой программы.

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Комментарии
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Светлана Рейнбах
&quot;В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.&quot; а меры приняты для того, чтобы он не убежал за границу???
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