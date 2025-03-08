👍 Аксёнов поздравил жён, матерей, сестёр и дочерей участников СВО с 8 Марта С Международным женским днём Глава Крыма Сергей Аксёнов также поздравил служащих в силовых ведомствах женщин.
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👍 Аксёнов поздравил жён, матерей, сестёр и дочерей участников СВО с 8 Марта С Международным женским днём Глава Крыма Сергей Аксёнов также поздравил служащих в силовых ведомствах женщин.