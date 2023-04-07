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Крушение надежд Финляндии. Вступление в НАТО не помогло

Крушение надежд Финляндии. Вступление в НАТО не помогло

Надежды Финляндии продолжают разрушаться, даже несмотря на долгожданное вступление в НАТО.Накануне Финляндия официально вступила в Североатлантический альянс, и это очень сильно обрадовало власть, мечтающую о перспективах "американской мечты".

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