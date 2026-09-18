В Энергодаре при артиллерийском обстреле ВСУ погиб мужчина

Житель Энергодара погиб в результате артиллерийского удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по дому. Об этом 18 сентября сообщил мэр города Максим Пухов.
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