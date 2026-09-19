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От Новой Англии до Байкала: лучшие места для осеннего путешествия

От Новой Англии до Байкала: лучшие места для осеннего путешествия

Осень — единственное время года, ради которого люди пересекают океаны не ради пляжа и  солнца, а ради того, чтобы увидеть, как целый лес превращается в живую картину: зелёный становится золотым, золотой — багряным, багряный — пурпурным .

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