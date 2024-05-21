Технический персонал на Украине для обслуживания F-16 будет иностранным

Liudmila Kosteley

А вообще-то давно пора отвечать тем, кто поставляет вооружение на Украину. Что же люди не видят, что РФ борется с бандеро-фашистами. Если бы они не помогали фашистам вооружением и деньгами, СВО давно бы закончилось. А им выгодно старую технику утилизировать.Вот в НАТО, эта техника давно. НАТО, это не ГОСУДАРСТВО, а "сброд" https://www.nato.int/nato-welcome/index_ru.html Как раньше наёмники были, так и сейчас НАТО.СКОПОМ НА ОДНОГО (32 государства).Вот и 5 статья у них, "боевой клич".