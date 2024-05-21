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Технический персонал на Украине для обслуживания F-16 будет иностранным

Технический персонал на Украине для обслуживания F-16 будет иностранным

Минобороны Нидерландов уточнило, чему обучены украинские военнослужащие из состава, так называемого технического персонала.

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Комментарии
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Liudmila Kosteley
Как наши вьетнамцам летать помогали.
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15 час.
Liudmila Kosteley
А вообще-то давно пора отвечать тем, кто поставляет вооружение на Украину. Что же люди не видят, что РФ борется с бандеро-фашистами. Если бы они не помогали фашистам вооружением и деньгами, СВО давно бы закончилось. А им выгодно старую технику утилизировать.Вот в НАТО, эта техника давно. НАТО, это не ГОСУДАРСТВО, а &quot;сброд&quot; https://www.nato.int/nato-welcome/index_ru.html  Как раньше наёмники были, так и сейчас НАТО.СКОПОМ НА ОДНОГО (32 государства).Вот и 5 статья у них, &quot;боевой клич&quot;.
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nato
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15 час.
Liudmila Kosteley
https://nonews.co/directory/countries/nato
Список стран-членов НАТО
nonews
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15 час.

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