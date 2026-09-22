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Бизнес журнал. Урал

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Каменск-Уральский: в суд направлено дело банды автомойки

Каменск-Уральский: в суд направлено дело банды автомойки

Организованная группа, состоящая из восьми человек, похищала, истязала и грабила людей на автомойке в Каменске-Уральском, от их действий пострадали 15 человек, включая несовершеннолетних.

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