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Проект украинской управляемой авиационной ракеты УП-277

Проект украинской управляемой авиационной ракеты УП-277

Как сообщают украинские СМИ, украинское государственное предприятие «Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч» на проходящей в Киеве с 15 по 18 июня 2021 года очередной оборонно-промышленной выставке «Зброя та безпека-2021» впервые ….

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