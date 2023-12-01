Новый учебный год стартовал в войсках Восточного военного округа

Главной задачей в новом учебном году будет качественная боевая подготовка военнослужащих, заключивших первые контракты, новобранцев текущего призыва, несение боевого дежурства, проведение тактических учений и тренировок различного уровня.
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