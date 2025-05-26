Москва, 25 мая /Синьхуа/ -- После освобождения от Вооруженных сил Украины /ВСУ/ Курской области российские войска создают зону безопасности вдоль госграницы и продвинулись в районе города Волчанск в Харьковской области, заявили российские военные в воскресенье.