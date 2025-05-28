Россия и США устроили передел влияния на Ближнем Востоке. Президент Владимир Путин и председатель руководящего президентского совета Йемена Ришад аль-Алими заявили на переговорах в Кремле 28 мая, что намерены восстановить полноценное сотрудничество.
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