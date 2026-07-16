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Культуромания

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Конкурс «Связующая нить народов России» приглашает молодых творцов

Конкурс «Связующая нить народов России» приглашает молодых творцов

Открыт прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Связующая нить народов России». Масштабный историко-патриотический проект стартовал в рамках Года единства и нацелен на сохранение памяти поколений.

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