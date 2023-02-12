После жуткого землетрясения жители Стамбула стали опасаться за свою судьбу

В то время как Турция переживает самое смертоносное землетрясение за последние десятилетия, некоторые жители Стамбула уже обратили свое растущее беспокойство в другое место – в сторону следующего крупного землетрясения, сообщает канал «Аль-Джазира».
В то время как Турция переживает самое смертоносное землетрясение за последние десятилетия, некоторые жители Стамбула уже обратили свое растущее беспокойство в другое место – в сторону следующего крупного землетрясения, сообщает канал «Аль-Джазира».
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