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После жуткого землетрясения жители Стамбула стали опасаться за свою судьбу

После жуткого землетрясения жители Стамбула стали опасаться за свою судьбу

В то время как Турция переживает самое смертоносное землетрясение за последние десятилетия, некоторые жители Стамбула уже обратили свое растущее беспокойство в другое место – в сторону следующего крупного землетрясения, сообщает канал «Аль-Джазира».

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