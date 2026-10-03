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Ребенок пострадал при очередной атаке ВСУ на Белгородскую область

Ребенок пострадал при очередной атаке ВСУ на Белгородскую область

При детонации беспилотника в селе Красная Поляна Белгородской области пострадал 11-летний мальчик. Об этом сообщил оперштаб региона в телеграм-канале .

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