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Царьград

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Почему опасно разжевывать яблочные семечки – ответили ученые

Почему опасно разжевывать яблочные семечки – ответили ученые

Ученые призывают воздержаться от разжевывания яблочных семечекЯблочные семечки содержат вещество амигдалин, которое при определенных условиях способно выделять цианид, оказывающий токсичное воздействие на организм.

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